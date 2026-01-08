Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 6:31 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 6:31 AM IST

    സിറ്റി സ്പീക്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനം കതാറയിൽ

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​താ​റ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി സെ​ന്റ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്
    ​ദോ​ഹ: സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സി​റ്റി സ്പീ​ക്സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​താ​റ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​ക് യൂ​നി​യ​നു​മാ​യി (ജി.​പി.​യു) സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​താ​റ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി സെ​ന്റ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ക​ർ​ത്തി​യ 96 ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​യെ 48 ജോ​ഡി​ക​ളാ​യാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി അ​ക​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ജോ​ഡി​യി​ലെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​മ്യ​ത​ക​ളും വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​വും വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ ശൈ​ലി​ക​ളും എ​ങ്ങ​നെ പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ​ലോ​ക​ത്തെ ഒ​രു ഏ​കീ​കൃ​ത ഘ​ട​ക​മാ​യി കാ​ണാ​നു​ള്ള ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് 'സി​റ്റി സ്പീ​ക്സ്' പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജാ​സിം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​ക് യൂ​നി​യ​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യും ഖ​ത്ത​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി സെ​ന്റ​റി​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി രം​ഗ​ത്തെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:photographykataraExhibition Photography
