Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    19 Aug 2025 6:26 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 6:26 AM IST

    സി.​ഐ.​സി സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സി.​ഐ.​സി സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സി.​ഐ.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​മി​നാ​റി​ൽ റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഫീ​ഖ്

    ത​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ, ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​രം ച​രി​ത്ര​വും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​വും എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ നോ​ർ​ത്ത് യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ത​നി​മ ഖ​ത്ത​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​നീ​സ് കൊ​ടി​ഞ്ഞി വി​ഷ​യ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സി.​ഐ.​സി റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഫീ​ഖ് ത​ങ്ങ​ൾ, സൗ​ത്ത് യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹാ​ഷിം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​കെ. ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

