Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസേ​വ​ന പാ​ത​യി​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 2:44 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 2:44 PM IST

    സേ​വ​ന പാ​ത​യി​ൽ മാ​തൃ​ക​യാ​യി സി.​ഐ.​സി റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ

    text_fields
    bookmark_border
    cic
    cancel
    camera_alt

    തെ​ല​ങ്കാ​ന വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    ദോ​ഹ: സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ വ​ള​ന്റി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം വ​ഹ​ബ്-​മ​ൻ​ഡാ​രി​ൻ ഓ​റി​യ​ന്റ​ൽ ഹോ​ട്ട​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, തെ​ല​ങ്കാ​ന വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ വി​വി​ധ ജ​ന​സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​ക​യാ​യി. ക​രാ​ന, അ​ബൂ​ന​ഖ്‍ല, ജ​ർ​യാ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ളും വ​സ്ത്ര​ക്കി​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    സി.​ഐ.​സി വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് വേ​ങ്ങ​ര, റ​യ്യാ​ൻ സോ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കെ.​എ​ച്ച്. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ങ്‌ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ താ​ഹി​ർ, സാ​ജി​ർ, ഹ​ഫീ​സു​ല്ല കെ.​വി, അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്, ഫ​ഹ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsryancicQatar News
    News Summary - CIC Ryan Zone as a role model in the path of service
    Similar News
    Next Story
    X