Madhyamam
    Qatar
    19 Nov 2025 9:23 AM IST
    19 Nov 2025 9:23 AM IST

    സി.​ഐ.​സി ഖ​ത്ത​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    • ആ​ർ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ഇ. ​അ​ർ​ഷ​ദ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി
    • 17 അം​ഗ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    സി.​ഐ.​സി ഖ​ത്ത​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    ആ​ർ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, ഇ. ​അ​ർ​ഷ​ദ്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, പ്ര​വാ​സി​ക്ഷേ​മ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പു​തി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വം നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു.

    ആ​ർ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ലാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. ഇ. ​അ​ർ​ഷ​ദ് (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റ​ഹീം ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, മു​ബാ​റ​ക് കെ.​ടി (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ര്‍), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, നൗ​ഫ​ൽ പാ​ലേ​രി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ​ർ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ സി.​ഐ.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ​വി​ക​ൾ മു​മ്പ് വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കൊ​ച്ചി നെ​ട്ടൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്, സ്ട്രാ​റ്റ​ജി, ഫി​നാ​ൻ​സ് രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​ണ്. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ ഇ. ​അ​ർ​ഷ​ദ് സി.​ഐ.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഐ.​ടി രം​ഗ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം കോ​ള​മി​സ്റ്റു​കൂ​ടി​യാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്, കെ.​ടി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ഖാ​സിം ടി.​കെ, ബ​ഷീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഷ്താ​ഖ് കെ.​എ​ച്ച്, സു​ഹൈ​ൽ ശാ​ന്ത​പു​രം, സാ​ദി​ഖ് ചെ​ന്നാ​ട​ൻ, ന​ഹി​യ ന​സീ​ർ, ന​സീ​മ എം, ​മു​നി​ഷ് എ.​സി, അ​സ്‍ലം തൗ​ഫീ​ഖ് എം.​ഐ എ​ന്നി​വ​രും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് വി.​ടി. അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സി.​ഐ.​സി​യു​ടെ വി​വി​ധ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ഡി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യി ജാ​ഫ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ദോ​ഹ), റ​ഷീ​ദ​ലി പി.​എം (മ​ദീ​ന ഖ​ലീ​ഫ), സു​ബു​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് (റ​യ്യാ​ൻ), സു​ധീ​ർ (തു​മാ​മ), ഷാ​ന​വാ​സ് ഖാ​ലി​ദ് (വ​ക്‌​റ), സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ (അ​ൽ​ഖോ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സോ​ണ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഷ​ദ് ഇ, ​കെ.​ടി. മു​ബാ​റ​ക്, കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, കെ.​ടി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​ഫി, നൗ​ഫ​ൽ പാ​ലേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍‌​ക്കി​ട​യി​ല്‍ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യി​രു​ന്ന ഖാ​സിം മൗ​ല​വി, സ​ലീം മൗ​ല​വി, അ​ബ്‌‌​ദു​ല്ല ഹ​സ​ൻ, വി.​കെ. അ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ആ​ല​ത്തൂ​ർ, കെ. ​സു​ബൈ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 2017ല്‍ ​സെ​ന്റ​ര്‍ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി ഖ​ത്ത​ർ) എ​ന്ന്‌ പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ദീ​ര്‍‌​ഘ​മാ​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക രം‌​ഗ​ത്തും സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തും മാ​തൃ​ക​പ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കാ​ൻ സം‌​ഘ​ട​ന​ക്ക്‌ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്‌. ബ​ഹു​ജ​ന ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, സാ​ന്ത്വ​ന സേ​വ​ന പ്ര​വ​ര്‍‌​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി സം‌​രം‌​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യാ​നും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

