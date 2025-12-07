Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Dec 2025 1:20 PM IST
    date_range 7 Dec 2025 1:20 PM IST

    സി.​ഐ.​സി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം

    വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​വ​രാ​ക​ണം
    സി.​ഐ.​സി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം
    സി.​ഐ.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സം​ഗ​മം ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​മീ​ർ വി.​ടി. അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം

    ചെ​യ്യു​ന്നു, പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​ദ​സ്സ്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ, പ്ര​വാ​സി​ക്ഷേ​മ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ആ​ദ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സം​ഗ​മം ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​മീ​റും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ വി.​ടി. അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ക​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ന്റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ ധൈ​ര്യ​ത്തോ​ടെ നേ​രി​ട്ടും ലി​ബ​റ​ലി​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക ആ​ശ​യ​വി​പ​ത്തു​ക​ളെ ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യും അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​നും ന​മു​ക്ക് സാ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സി.​ഐ.​സി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സേ​വ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ജ​ന​കീ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഐ​ക്യ​വും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ശ​ക്തി​യെ​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​മ​ൻ ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​ന​സീ​മ, യൂ​ത്ത് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ഐ. അ​സ്‍ലം തൗ​ഫീ​ഖ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹീം ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി അം​ഗം സാ​ദി​ഖ് ചെ​ന്നാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ർ​ഷ​ദ് ഇ. ​സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ടി. മു​ബാ​റ​ക് സ​മാ​പ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    TAGS:cic qatargulfnewsqatar
