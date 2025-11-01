Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 1 Nov 2025 12:05 PM IST
    date_range 1 Nov 2025 12:05 PM IST

    സി.​ഐ.​സി റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

     സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര

    ദോ​ഹ: സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ ‘ഈ​ലാ​ഫ്’ (ഇ​ണ​ക്കം) എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ടും സം​ഘാ​ട​നം​കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ടീ​മു​ക​ളാ​യി വി​വി​ധ വി​നോ​ദ മ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഗ​സ​ൽ ടീം ​ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ലെ​പോ​ഡ്, അ​ബാ​ബീ​ൽ ടീ​മു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    സോ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ. സു​ധീ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രം​ഭം കു​റി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് എ​ട​വ​ണ്ണ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഷി​ബി​ലി സി​ബ്ഗ​തു​ല്ല, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ.​പി എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സോ​ണ​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സു​ഹൈ​ൽ ശാ​ന്ത​പു​രം, സു​ബു​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ എം.​എം എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്റ​ർ​സോ​ൺ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ സ്കി​റ്റി​ന്റെ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം ത​നി​മ സോ​ണ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം മു​ന്നൂ​റി​ൽ​പ​രം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് വേ​ങ്ങ​ര, താ​ഹി​ർ ടി.​കെ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ്, ഫ​ഹ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

