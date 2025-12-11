Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സി.​ഐ.​സി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലീ​ഡേ​ഴ്സ് മീ​റ്റ്

    സി.​ഐ.​സി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലീ​ഡേ​ഴ്സ് മീ​റ്റ്
    സി.​ഐ​സി ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലീ​ഡേ​ഴ്സ് മീ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ആ​മു​ഖ ഭാ​ഷ​ണം

    നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: സ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി ഖ​ത്ത​ർ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ലീ​ഡേ​ഴ്സ് മീ​റ്റ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​റു​പ്പും വി​ദ്വേ​ഷ​വും വ​ള​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് സ്നേ​ഹ​വും സ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​രി​ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മീ​റ്റ് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    സി.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ആ​മു​ഖ ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സി.​ഐ.​സി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക ജ​ന​സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യി സി.​ഐ.​സി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​ഐ.​സി​യു​ടെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തോ​ടു കൂ​ടി കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​കാ​ലം മു​ത​ലു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പി.​ആ​ർ. ഹെ​ഡ് സു​ഹൈ​ൽ ശാ​ന്ത​പു​രം ന​യി​ച്ച ഇ​ന്റ​റാ​ക്ഷ​ൻ സെ​ഷ​നി​ൽ പു​തി​യ കാ​ല​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ മു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ചു സാ​മൂ​ഹി​ക ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    സി.​ഐ​സി ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലീ​ഡേ​ഴ്സ് മീ​റ്റി​ന്റെ സ​ദ​സ്സ്

    സ​മാ​പ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​മീ​ർ വി.​ടി. അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കോ​യ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വാ​ർ​ഥ​ത മ​റി​ക​ട​ന്ന് മാ​നു​ഷി​ക​ത​യെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സ​മാ​ധാ​ന​വും പു​രോ​ഗ​തി​യും നി​റ​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ദോ​ഹ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പു​തി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഫാ​ജി​സ് ടി.​കെ​യു​ടെ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സി.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ർ​ഷ​ദ് ഇ. ​സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

