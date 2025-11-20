Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 1:31 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 1:31 PM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ശി​ശു​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു ​

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ശി​ശു​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു ​
    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ ഈ​വ​നി​ങ് ഷി​ഫ്റ്റ് ഗ്രേ​ഡ് ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ചേ​ർ​ത്ത് ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഹ​മീ​ദ കാ​ദ​ർ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട് വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നും സ്കൂ​ളി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു. സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ പു​ലാ​ത്ത് സ​ന്തോ​ഷം, പ​ഠ​നം, സ്വ​ഭാ​വ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് സ​മീ​ന അ​ഷ്ഫാ​ഖ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​ത്തെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ​അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ നൃ​ത്ത​വും തു​ട​ർ​ന്ന് സും​ബാ സെ​ഷ​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി റോ​സാ​പ്പൂ​ക്ക​ളു​ടെ ചി​ത്രം വ​ര​ക്ക​ൽ, പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ചാ​ച്ചാ​ജി​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ-​സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. ഗ്രേ​ഡ് ആ​റു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ത​മ്മി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ ത്രോ​ബാ​ൾ മ​ത്സ​രം, ചാ​ച്ചാ​ജി​യു​ടെ വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ, ശി​ശു​ദി​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

