Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    30 Dec 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    30 Dec 2025 11:58 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര; സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര; സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ​ദോ​ഹ: വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​സീ​റ്റി​ൽ പ​ത്ത് വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ ഇ​രു​ത്തി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ക​ർ​ശ​ന സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

    സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ, മു​ൻ​സീ​റ്റി​ലി​രു​ന്ന് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രേ​ക്കാ​ൾ എ​ട്ടു മ​ട​ങ്ങ് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക​ണി​ക്കു​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള എ​യ​ർ​ബാ​ഗു​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ക​ര​വു​മാ​ണ്.

    ഇ​വ വി​ട​രു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ഘാ​തം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചെ​റി​യ ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് താ​ങ്ങാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത് ത​ല​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ​പി​ൻ​സീ​റ്റാ​ണ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മെ​ന്നും ​വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മ്മി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - Children's car journeys; Home Ministry issues safety guidelines
