Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightദോഹയിൽ ചെസ് ടൂർണമെന്റ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 1:02 PM IST

    ദോഹയിൽ ചെസ് ടൂർണമെന്റ് ആവേശം; ദൃഷ്ട് ജിബിൻ ജേതാവ്

    text_fields
    bookmark_border
    ദോഹയിൽ ചെസ് ടൂർണമെന്റ് ആവേശം; ദൃഷ്ട് ജിബിൻ ജേതാവ്
    cancel
    camera_alt

     'നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടം ദോഹ' ടി.എ.സിയുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ

    ചെസ് ടൂർണമെന്റിലെ വിജയികൾ സംഘാടകരോടൊപ്പം

    ദോഹ: 'നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടം ദോഹ' ടി.എ.സിയുമായി സഹകരിച്ച് ചെസ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ദൃഷ്ട് ജിബിൻ ടൂർണമെന്റ് ചാമ്പ്യനായി. ഋഷിത് ജഗന്നാഥ ഷെട്ടി രണ്ടും ജോഹാൻ രാജ് മൂന്നും സ്ഥാനം നേടി. വിജയികൾക്ക് ട്രോഫികളും കാഷ് പ്രൈസുകളും സമ്മാനിച്ചു. വിവിധ പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർക്കായി പ്രത്യേക അവാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്തു. അണ്ടർ 6: ഋതുൻ പ്രണവി ശശികുമാർ, അണ്ടർ 8: ഹർഷാ രഘുനാഥൻ, അണ്ടർ 10: നിവിൻ രഘുനാഥൻ, അണ്ടർ 12: ഹർഷൻ ജഗന്നാഥ, അണ്ടർ 14: അനുഷൻ കുമാരൻ എന്നിവർക്കാണ് പ്രത്യേക പുരസ്കാരം. ഷഹീൻ ഐനിക്കൽ, ജവാഹർ ഭരതൻ എന്നിവർ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു.

    എൻ.എ.ഡി പ്രസിഡന്റ് സിറോസ് രവീന്ദ്രൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജിറ്റൊ, ട്രഷറർ ജൈനാസ്, ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി റംല സമദ്, രാജേഷ്, മുഹമ്മദ് സിയാദ്, രമ സിറോസ് എന്നീ ഭാരവാഹികളും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Chess tournament in Doha; Drisht Jibin wins
    Similar News
    Next Story
    X