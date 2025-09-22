Begin typing your search above and press return to search.
    22 Sept 2025 2:02 PM IST
    22 Sept 2025 2:02 PM IST

    രാ​സാ​യു​ധ നി​രോ​ധ​നം, സി​റി​യ​യി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ; വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഒ.​പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി ഹേ​ഗി​ൽ വെ​ച്ച് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ദി ​പ്രൊ​ഹി​ബി​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കെ​മി​ക്ക​ൽ വെ​പ്പ​ൺ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ടോ അ​രി​യാ​സു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഹേ​ഗി​ൽ വെ​ച്ച് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ദി ​പ്രൊ​ഹി​ബി​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കെ​മി​ക്ക​ൽ വെ​പ്പ​ൺ​സ് (ഒ.​പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ടോ അ​രി​യാ​സു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. രാ​സാ​യു​ധ നി​രോ​ധ​ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഒ.​പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു​വു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം, നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    സി​റി​യ​യി​ലെ പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ളും ക​രാ​റു​ക​ളും എ​ല്ലാ​വ​രും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. രാ​സാ​യു​ധ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ​ങ്ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, സി​റി​യ​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ.​പി​സി.​ഡ​ബ്ല്യു ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ പി​ന്തു​ണ​യ​റി​യി​ച്ചു.

