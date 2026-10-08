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    ചാ​വ​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പാ​ഡ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

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    ചാ​വ​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പാ​ഡ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
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    ദോ​ഹ: ചാ​വ​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (സി.​പി.​എ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ഡ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് -സീ​സ​ൺ 1 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച. ഇ​ന്ത്യാ പാ​ഡ​ൽ ടൂ​റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മ​ണി​ക്ക് 1969 പ്ലാ​റ്റി​നം പാ​ഡ​ൽ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ കോ​ർ​ട്ടി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. 20 ടീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി 40 താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. 20 ടീ​മു​ക​ളെ നാ​ല് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ച് പ്രാ​ഥ​മി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തും. ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. തു​ട​ർ​ന്ന് സെ​മി​ഫൈ​ന​ലും ഫൈ​ന​ലും ന​ട​ക്കും.ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Chavakkad Pravasi Association Paddle Tournament on Friday
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