Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 12:23 PM IST

    മെ​ട്രോ​ലി​ങ്ക് ബ​സ് സ​ർ​വി​സി​ൽ മാ​റ്റം

    മെ​ട്രോ​ലി​ങ്ക് ബ​സ് സ​ർ​വി​സി​ൽ മാ​റ്റം
    ദോ​ഹ: കോ​ർ​ണി​ഷ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ മെ​ട്രോ​ലി​ങ്ക് ബ​സ് സ​ർ​വി​സി​ൽ മാ​റ്റം. കോ​ർ​ണി​ഷ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ എ​ക്സി​റ്റ് 3ൽ ​നി​ന്ന് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന M144 ബ​സു​ക​ൾ, ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ എ​ക്സി​റ്റ് 2ൽ ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ദോ​ഹ മെ​ട്രോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി, ത​വാ​ർ മാ​ളി​ൽ പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റോ​പ് കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ദോ​ഹ മെ​ട്രോ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ​M144 മെ​ട്രോ​ലി​ങ്ക് സ​ർ​വി​സ് മ​ദീ​ന​ത്ത് ഖ​ലീ​ഫ നോ​ർ​ത്ത്, ദ​ഹ്ൽ അ​ൽ ഹ​മാം, ഉ​മ്മു ല​ഖ്ബ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:bus serviceGufl newsQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Changes to Metrolink bus service
