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    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 7:41 AM IST

    ക​താ​റ ബീ​ച്ച് പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം

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    ക​താ​റ ബീ​ച്ച് പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം
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    ദോ​ഹ: വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ബീ​ച്ച് പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്തി​ൽ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് 3.30 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ബീ​ച്ചി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നീ​ന്ത​ൽ, മ​റ്റ് ക​ട​ലി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങ​യു​ള്ള വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് 3.30 മു​ത​ൽ സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യം വ​രെ മാ​ത്ര​മേ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ. ബീ​ച്ച് ഹൗ​സ് സൂ​ര്യോ​ദ​യം മു​ത​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​താ​ര​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

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    TAGS:beachkataragulfqatar​Entry time
    News Summary - Changes in Katara Beach entry times
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