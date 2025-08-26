Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 2:17 PM IST

    രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി സ​ദ്ഭാ​വ​ന പു​ര​സ്കാ​രം ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി

    രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി സ​ദ്ഭാ​വ​ന പു​ര​സ്കാ​രം ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ഥ​മ രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി

    സ​ദ്ഭാ​വ​ന പു​ര​സ്കാ​രം ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ഥ​മ രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി സ​ദ്ഭാ​വ​ന പു​ര​സ്കാ​രം ദോ​ഹ​യി​ൽ ഒ​ലീ​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ. ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ സം​ഘ​ട​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ രാ​ജു ക​ല്ലും​പു​റം അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ജീ​സ് ജോ​സ​ഫ്, നാ​സ​ർ വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച അ​ഞ്ചം​ഗ ജൂ​റി​യാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നാ​മ​ത്തി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​വും അ​ഭി​മാ​ന​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും കു​ഞ്ഞു​നാ​ൾ മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും സ്നേ​ഹി​ക്കു​ക​യും ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത നേ​താ​വാ​ണ് രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി​യെ​ന്നും ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രു​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യി. ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ കാ​ണു​ന്ന എ​ല്ലാ പു​രോ​ഗ​തി​ക​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മി​ട്ടു. രാ​ജ്യം ഒ​രി​ക്ക​ലും രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി​യെ മ​റ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കെ അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ന് രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി മ​റു​പ​ടി അ​യ​ച്ച​തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ക​ലാ, കാ​യി​ക, ബി​സി​ന​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും വേ​ദി​യി​ൽ ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. എ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ൻ, മി​ബു​ജോ​സ് നെ​റ്റി​ക്കാ​ട​ൻ, ഡോ. ​റോ​ണി പോ​ൾ, അ​ന​സ് മെ​യ്തീ​ൻ, ജെ​ബി കെ. ​ജോ​ൺ, പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ, മി​ല​ൻ അ​രു​ൺ, ജ​യ​ന്തി മൊ​യ്ത്ര, ര​വി ഷെ​ട്ടി, റേ​ഹാ​ൻ ജെ​റി, എ​യി​റി​ൻ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത്, ഡോ. ​സി​നി​ൽ മു​ബാ​റ​ക്ക്, ന​താ​ലി​യ ലീ​ല വി​പി​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജൂ​ട്ട​സ് പോ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​ൺ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട്, മാ​ന​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സ​ലീം ഇ​ട​ശ്ശേ​രി, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​സ്മ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ നി​ഹാ​സ് കൊ​ടി​യേ​രി, മു​ജീ​ബ് വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, യൂ​ത്ത് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ദിം മാ​നാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് എ​സ്. നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ർ​ജ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജോ​ർ​ജ് കു​രു​വി​ള, മു​ബാ​റ​ക്ക്, ഷാ​ഹി​ൻ, പ്ര​ശോ​ഭ്, ലി​യോ, നെ​വി​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Chandy OommenGulf NewsRajiv Gandhi Award
    News Summary - Chandy Oommen MLA receives Rajiv Gandhi Sambhavam Award
