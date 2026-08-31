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    Qatar
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 12:38 PM IST

    ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത

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    ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത
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    ദോഹ: അടുത്തദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത. ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പൊടിക്കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാഴ്ചപരിധി കുറയാനും ഇടയുണ്ട്. വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കടലിൽ പോകുന്നവർക്കും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:climate changeStrong windsQatar News
    News Summary - Chance of strong winds
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