    Posted On
    date_range 19 March 2026 7:56 AM IST
    ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടെ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    ദോ​ഹ: ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും ക​ട​ൽ​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്നും ഖത്തർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    തി​ര​മാ​ല​യു​ടെ ഉ​യ​രം മൂന്നുമുതൽ ആറ് അടി വരെ ആയിരിക്കും. ചിലസമയങ്ങളിൽ ഇത് എട്ട് അ​ടി വ​രെ ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടെ​യു​ള്ള മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Chance of rain with thunderstorms
