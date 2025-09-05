Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    5 Sept 2025 1:06 PM IST
    Updated On
    5 Sept 2025 1:06 PM IST

    വാ​രാ​ന്ത്യ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    വാ​രാ​ന്ത്യ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    ദോ​ഹ: വാ​രാ​ന്ത്യ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ച​നം. ചൂ​ടു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യോ​ടൊ​പ്പം പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി മ​ഴ​ക്കു സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ചൂ​ടു​കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല​യോ​ടൊ​പ്പം നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് അ​റി​യി​പ്പു​ണ്ട്. താ​പ​നി​ല 38 ഡി​ഗ്രി വ​രെ ഉ​യ​രാ​നും പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്ത് രാ​വി​ലെ നേ​രി​യ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും, കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ത 21 നോ​ട്ട് വ​രെ വീ​ശാം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും പി​ന്നീ​ട് ചൂ​ടു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യോ​ടൊ​പ്പം താ​പ​നി​ല പ​ക​ൽ 41 ഡി​ഗ്രി വ​രെ​യും എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:RainQatar NewsWeather Updatesgulf news malayalam
