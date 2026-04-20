Madhyamam
    date_range 20 April 2026 6:54 AM IST
    date_range 20 April 2026 6:54 AM IST

    അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    ക​ട​ലി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വാ​രാ​ന്ത്യം​വ​രെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും, ഇ​ട​ക്കി​ടെ​ടെ മ​ഴ പെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​മു​ദ്ര തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും ക​ട​ൽ​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ട​ലി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​ആ​ഴ്ച മു​ഴു​വ​ൻ ക​ട​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് വീ​ശാ​നും തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഉ​യ​രാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ചി​ല സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ 11 അ​ടി വ​രെ ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

