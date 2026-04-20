അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മഴക്ക് സാധ്യത
ദോഹ: ഖത്തറിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വാരാന്ത്യംവരെ കാലാവസ്ഥ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കുമെന്നും, ഇടക്കിടെടെ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
രാജ്യത്തെ സമുദ്ര തീരങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കടലിൽ പോകുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു സാമൂഹിക മാധ്യമ പോസ്റ്റിലൂടെ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാനും തിരമാലകൾ ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ തിരമാലകൾ 11 അടി വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു.
