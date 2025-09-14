Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 7:49 AM IST

    ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​ കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​ കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    ദോ​ഹ: ഞാ​യ​ർ, തി​ങ്ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും നേ​രി​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​തി​ദി​ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.
    വ​ട​ക്ക് -പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ദി​ശ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 5-15 നോ​ട്ട് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​റ്റ് വീ​ശാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്, ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് 25 നോ​ട്ട് വേ​ഗ​ത​യി​ൽ​വ​രെ എ​ത്താ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗം പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:Heavy rainsQatarThunderstorms
    News Summary - Chance of heavy rain with thunderstorms
