Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 14 Sept 2025 7:49 AM IST
Updated Ondate_range 14 Sept 2025 7:49 AM IST
ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യതtext_fields
bookmark_border
News Summary - Chance of heavy rain with thunderstorms
ദോഹ: ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പകൽ സമയത്ത് ശക്തമായ കാറ്റിനും നേരിയ പൊടിക്കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രതിദിന കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ദോഹ: ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പകൽ സമയത്ത് ശക്തമായ കാറ്റിനും നേരിയ പൊടിക്കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രതിദിന കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വടക്ക് -പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽനിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 5-15 നോട്ട് വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് 25 നോട്ട് വേഗതയിൽവരെ എത്താമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം പറയുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story