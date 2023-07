cancel camera_alt axചലഞ്ചർ കപ്പ് വോളി വേദിയായ ആസ്പയർ സ്പോർട്സ് ഹാൾ By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ കൈ​ക്ക​രു​ത്തി​ന്റെ വോ​ളി അ​ങ്ക​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് ദോ​ഹ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം. അ​വ​ധി​ദി​ന​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ​അ​ഞ്ചു വ​ൻ​ക​ര​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ട്ടു ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ഉ​ശി​ര​ൻ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​ക്ക് ചി​ലി​യും തു​നീ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ലെ അ​ങ്ക​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കും. ഉ​ച്ച ര​ണ്ടി​ന് യു​ക്രെ​യ്ൻ ചൈ​ന​യെ​യും വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​നെ​യും രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് തു​ർ​ക്കി​യ ഡൊ​മി​നി​ക്ക​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​നെ​യും നേ​രി​ടും. ആ​സ്പ​യ​ർ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ഹാ​ളി​ലാ​ണ് ഉ​ശി​ര​ൻ സ്മാ​ഷും ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ വോ​ളി​ക​ളും പ​റ​ക്കു​ന്ന അ​ങ്ക​ത്തി​ന് ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ലും ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലു​മാ​യി മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച ഒ​രു​പി​ടി താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വും ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ ദോ​ഹ ആ​സ്പ​യ​ർ ഹാ​ൾ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന തു​നീ​ഷ്യ​യും ചി​ലി​യും ആ​ഫ്രി​ക്ക-​തെ​ക്ക​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക വ​ൻ​ക​ര​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​വ​രും 2016 റി​യോ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​ത്. ചി​ലി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു ച​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പി​ലും മ​ത്സ​രി​ച്ച പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ട്. തു​നീ​ഷ്യ​ക്കാ​വ​ട്ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും. ഏ​ഷ്യ​ൻ-​യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പ​വ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ളാ​ണ് ചൈ​ന​യും യു​ക്രെ​യ്നും. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റും, രാ​ത്രി അ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന തു​ർ​ക്കി​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ​മി​ക​ച്ച ടീ​മു​ക​ളാ​ണ്. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം ആ​സ്പ​യ​ർ സ്‍പോ​ർ​ട്സ് ഹാ​ൾ വേ​ദി​യാ​വു​ന്ന വോ​ളി​ബാ​ൾ ച​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ​സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കൊ​പ്പം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കൈ​നി​റ​യെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. ​ലാ​പ്ടോ​പ്പ്, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ച് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ഗ്യ​വാ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ വോ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ൽ​കാ​സ് ടി.​വി ചാ​ന​ലി​ലും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ത്സ​മ​യം കാ​ണാം. ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ചി​ലി vs തു​നീ​ഷ്യ (11 മ​ണി) യു​ക്രെ​യ്ൻ vs ചൈ​ന (2 മ​ണി) ഖ​ത്ത​ർ Vs താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ് (5 മ​ണി) തു​ർ​ക്കി Vs ഡൊ​മി​നി​ക്ക​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് (8 മ​ണി) Show Full Article

Challenger Cup Volley; Today there are four fights, the first match at 11 am at Aspire Sports Hall.