Madhyamam
    Qatar
    date_range 19 Nov 2025 9:16 AM IST
    date_range 19 Nov 2025 9:17 AM IST

    ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം-25 ന​വം​ബ​ർ 21ന് നടത്തും

    വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലിന് അ​ൽ വു​ഖൈ​ർ നോ​ബ്ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ
    ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം-25 ന​വം​ബ​ർ 21ന് നടത്തും
    ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ​യു​ടെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സെ​ഡ​ക്സ്‌ കാ​ർ​ഗോ പ്ര​സ​ന്റ്സ് ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം 2025 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ അ​ൽ വു​ഖൈ​ർ നോ​ബ്ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ചാ​ലി​യാ​ർ പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ത്തു​ള്ള 24 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ.

    പ​തി​നാ​ലാം രാ​വ്‌ ടൈ​റ്റി​ൽ വി​ന്ന​റും പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രു​മാ​യ ബാ​ദു​ഷ​യും സ​ൽ​മാ​നും ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നും ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ​യു​ടെ വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​ടെ സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ഒ​പ്പ​ന, സ്കി​റ്റ്, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, തി​രു​വാ​തി​ര, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, മൈം ​തു​ട​ങ്ങി​യ സ്റ്റേ​ജ്‌ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളു​മാ​യി​രി​ക്കും ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഹൈ​ലൈ​റ്റ്. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ഷ്ഹൂ​ദ് വി.​സി. തി​രു​ത്തി​യാ​ട്, ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി.​ടി. സി​ദ്ദീ​ഖ് ചെ​റു​വാ​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ഖു​സ്സ​ലാം എ​ട​വ​ണ്ണ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, സെ​ഡ​ക്സ്‌ കാ​ർ​ഗോ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റ് ഷാ​റാ ഹാ​ഷ്മി, മ​റൈ​ൻ എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് റ​ഫ്രി​ജ​റേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി എം.​ഡി​യും ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി ടി.​എ.​ജെ, ചീ​ഫ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ സ​മീ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, മീ​ഡി​യ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ നി​യാ​സ് മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട്, വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​ഹ്സി​ന സ​മീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Chaliyar Utsavam-25 to be held on November 21
