Madhyamam
    24 Nov 2025 1:01 PM IST
    24 Nov 2025 1:01 PM IST

    ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം -25

    ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം -25
    ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ​യു​ടെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചാ​ലി​യാ​ർ

    ഉ​ത്സ​വം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ​യു​ടെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​ഡ​ക്സ്‌ കാ​ർ​ഗോ പ്ര​സ​ന്റ്സ്‌ ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം 2025 പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ വു​ഖൈ​ർ നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ​യി​ലെ വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വെ​ൽ​ക്കം ഡാ​ൻ​സ്, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സ്, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, ഒ​പ്പ​ന, തി​രു​വാ​തി​ര, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, കോ​മ​ഡി സ്കി​റ്റ്, ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​രം എ​ന്നി​വ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ദൃ​ശ്യാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി.

    മീ​ഡി​യ വ​ൺ പ​തി​നാ​ലാം രാ​വ്‌ ടൈ​റ്റി​ൽ വി​ന്ന​റും സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രു​മാ​യ ബാ​ദു​ഷ​യും സ​ൽ​മാ​നും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ങ് ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ എം.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് ത​ണ്ടാ​ലേ (കോ​ൺ​സു​ല​ർ എം​ബ​സി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ) നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ​യു​ടെ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം പേ​ജി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് സെ​ഡ​ക്സ്‌ കാ​ർ​ഗോ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി.​ടി. സി​ദ്ദീ​ഖ് ചെ​റു​വാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ഖു​സ്സ​ലാം എ​ട​വ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് ത​ണ്ടാ​ലേ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം ചെ​യ​ർ​മാ​നും ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ മ​ഷ്ഹൂ​ദ് വി.​സി. തി​രു​ത്തി​യാ​ടി​നെ ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഫ​സ്റ്റ് ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മു​ഹ​ന്ന​ദി ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. സെ​ഡ​ക്സ് കാ​ർ​ഗോ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റ് ഷാ​റാ ഹാ​ഷ്മി, മ​റൈ​ൻ എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് റ​ഫ്രി​ജ​റേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി എം.​ഡി​യും ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ ചീ​ഫ് പാ​ട്ര​ണു​മാ​യ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി ടി.​എ.​ജെ., ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ ചീ​ഫ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ സ​മീ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷാ​ന​വാ​സ്‌ ബാ​വ, ഐ.​എ​സ്.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ തൂ​വാ​രി​ക്ക​ൽ, ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​ഹ്സി​ന സ​മീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റേ​ഡി​യോ സു​നോ ആ​ർ.​ജെ അ​ഷ്ട​മി ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി.

    ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ ര​ക്ഷ​ധി​കാ​രി നൗ​ഫ​ൽ ക​ട്ട​യാ​ട്ട്, ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജൈ​സ​ൽ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​നീ​ർ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സ്റ്റേ​ജി​ൽ പെ​ർ​ഫോം ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്കു​ള്ള മെ​മ​ന്റൊ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്സും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നൗ​ഫ​ൽ അ​മാ​ൻ കാ​വ​നൂ​ർ, റാ​ഷി​ൽ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, റ​സാ​ഖ് രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര, സ​ജാ​സ് ക​ട​ലു​ണ്ടി, റൗ​ഫ് മ​ല​യി​ൽ, സാ​ദി​ക്ക​ലി കൊ​ന്നാ​ല​ത്ത്, ല​യി​സ് കു​നി​യി​ൽ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പി.​സി. മ​മ്പാ​ട്, അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ നി​യാ​സ് മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട്, റ​ഷീ​ദ​ലി പോ​ത്തു​ക​ല്ല്, അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫ് എ​ട​വ​ണ്ണ, അ​ക്ബ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ഫെ​മി​ന, ഷാ​ന ന​സ്രി​ൻ, മു​ജീ​ബ് ചീ​ക്കോ​ട്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മ​മ്പാ​ട്, ഷാ​ജി പി.​സി. കു​നി​യി​ൽ, ഹ​നീ​ഫ ചാ​ലി​യം, അ​മീ​ർ ഷാ​ജി അ​രീ​ക്കോ​ട്, ശ​ര​ത് വാ​ഴ​യൂ​ർ, ആ​സി​ഫ് ക​ക്കോ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

