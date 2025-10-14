Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:41 PM IST

    ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം -25 നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ

    ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം -25 നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ
    ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വ​ക്ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​സി.

    മ​ഷൂ​ദ് തി​രു​ത്തി​യാ​ട് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ​യു​ടെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം -25’ ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​ദോ​ഹ​യി​ലെ നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ചാ​ലി​യാ​ർ ന​ദീ​തീ​ര​ത്തെ 24 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചു ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി, 24 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ഓ​രോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും മ​ല​ബാ​റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പ് ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ​ബ്ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ഖു​സ്സ​ലാം എ​ട​വ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​ടി. സി​ദ്ദി​ഖ് ചെ​റു​വാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ​യു​ടെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വം 2025’ പോ​സ്റ്റ​ർ ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വ​ക്ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​സി. മ​ഷൂ​ദ് തി​രു​ത്തി​യാ​ട് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞുപ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ചാ​ലി​യാ​ർ ഉ​ത്സ​വ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യ സി​ദ്ദീ​ഖ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, സ​മീ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ നൗ​ഫ​ൽ ക​ട്ട​യാ​ട്ട്, മ​നാ​ഫ് എ​ട​വ​ണ്ണ, വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ക്ബ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ഡോ. ​ഷ​ഫീ​ഖ് താ​പ്പി, ലൈ​സ് കു​നി​യി​ൽ, ബു​ജൈ​ർ മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട്, സ​ജാ​സ് ക​ട​ലു​ണ്ടി, ഷാ​ജി പി.​സി, പി.​സി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ചീ​ക്കോ​ട് മു​ജീ​ബ്, അ​ഷ്റ​ഫ് മ​മ്പാ​ട്, സ​ലീം റോ​സ് എ​ട​വ​ണ്ണ, ഹ​നീ​ഫ ചാ​ലി​യം, റൗ​ഫ് ബേ​പ്പൂ​ർ, ആ​സി​ഫ് ക​ക്കോ​വ്, അ​സീ​സ് പു​റാ​യി​ൽ, ജു​നൈ​സ് കു​നി​യി​ൽ, സു​ബൈ​ർ പ​ന്തീ​ര​ങ്കാ​വ്, മു​ഹ്സി​ന സ​മീ​ൽ, ഷാ​ന ന​സ്രി​ൻ, ഫെ​ബി ബേ​പ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:QatarNewsgulf news malayalamNoble International School
    News Summary - Chaliyar Festival -25 at Noble International School
