Madhyamam
    Qatar
    date_range 14 Jan 2026 1:02 PM IST
    date_range 14 Jan 2026 1:02 PM IST

    ചാ​ലി​യാ​ർ ദി​നാ​ച​ര​ണ​വും കെ.​എ. റ​ഹ്‌​മാ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും

    ചാ​ലി​യാ​ർ ദി​നാ​ച​ര​ണ​വും കെ.​എ. റ​ഹ്‌​മാ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും
    ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഹ​രി​ത ക​ർ​ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ

    ഹ​ഫ്സ യൂ​നു​സി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ ചാ​ലി​യാ​ർ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചാ​ലി​യാ​ർ സ​മ​ര​നാ​യ​ക​ൻ കെ.​എ. റ​ഹ്‌​മാ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ഐ.​സി.​സി മും​ബൈ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​ടി. സി​ദ്ദീ​ഖ് ചെ​റു​വാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ക്കു​സ്സ​ലാം എ​ട​വ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​സി. മ​ഷ്ഹൂ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ ഡോ. ​ന​യീം മു​ള്ളു​ങ്ങ​ൽ കെ.​എ. റ​ഹ്‌​മാ​ന്റെ സ​മ​ര​ജീ​വി​ത​വും ചാ​ലി​യാ​ർ പു​ഴ​യു​ടെ​യും, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​സ​ക്തി​യെ കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ട്ടു​കൃ​ഷി​യും അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ട​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ “ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ ഹ​രി​ത ക​ർ​ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് - 2026” ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ഹ​ഫ്സ യൂ​നു​സ് ഊ​ർ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സി.​ടി. സി​ദ്ദീ​ഖ് കൈ​മാ​റി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ​വ​രി​ൽ നോ​മി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട 12 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ജൂ​റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നൗ​ഫ​ൽ കാ​വ​ന്നൂ​ർ, സാ​ബി​ക്കു​സ​ലാം എ​ട​വ​ണ്ണ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, ബു​ജൈ​ർ ഊ​ർ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി, ന​സ്രു​ദ്ദീ​ൻ ചീ​ക്കോ​ട്, ജൈ​സ​ൽ എ​ള​മ​രം, മ​നാ​ഫ് എ​ട​വ​ണ്ണ, നൗ​ഫ​ൽ ക​ട്ട​യാ​ട്ട്, സി​ദ്ദീ​ഖ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, സ​ലീം റോ​സ്, വ​നി​ത വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​സി​ന സ​മീ​ൽ, ഫെ​മി​ന സ​ലിം, ഷാ​ന ന​സ്രി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി. 12ാമ​ത് ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​റാ​യി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എം.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷാ​ജി പി.​സി. കീ​ഴു​പ​റ​മ്പ്, ഫു​വാ​ദ് കീ​ഴു​പ​റ​മ്പ്, അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ നി​യാ​സ് മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട്, റാ​ഷി​ൽ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, റ​ഹൂ​ഫ് ബേ​പ്പൂ​ർ, റ​സാ​ക്ക് രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര, ഹാ​ഷിം അ​രീ​ക്കോ​ട്, മു​ജീ​ബ് ചീ​ക്കോ​ട്, ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ കൗ​ൺ​സി​ൽ മെം​ബ​ർ​മാ​ർ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:memorialQatar Newschaliyar daygulf news malayalam
    News Summary - Chaliyar Day celebrations and K.A. Rahman memorial
