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    Qatar
    Posted On
    date_range 5 July 2026 3:34 PM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 3:34 PM IST

    സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ മ​ഹാ​നാ​യ നേ​താ​വ് -പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല

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    സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ മ​ഹാ​നാ​യ നേ​താ​വ് -പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല
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    സി.​എ​ച്ച് സ്മാ​ര​ക സ​മി​തി ഖ​ത്ത​റി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സി.​എ​ച്ച് സ്മ​ര​ണി​ക​യു​ടെ ആ​ദ്യ കോ​പ്പി മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ സ​ഫാ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല എം.​എ​ൽ.​എ ആ​ദ്യ കോ​പ്പി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​ഹീ​ൻ സ​മീ​പം

    ദോ​ഹ : സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ മ​ഹാ​നാ​യ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് കു​റ്റ്യാ​ടി എം.​എ​ൽ.​എ പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സി.​എ​ച്ച് സ്മാ​ര​ക സ​മി​തി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സി.​എ​ച്ച് സ്മ​ര​ണി​ക​യു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ആ​ദ്യ കോ​പ്പി മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ സ​ഫാ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​ലിം നാ​ല​ക​ത്ത് , എ​സ്.​എം. ബ​ഷീ​ർ , അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ , മീ​ഡി​യ പ്ല​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​മാ​നു​ള്ള വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര , സി ​എ​ച്ച് സ്മാ​ര​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​ഹീ​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​സി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:MuslimParakkal AbdullaPolitical
    News Summary - C.H. Mohammed Koya was a great leader - Parakkal Abdulla
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