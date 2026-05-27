    Posted On
    date_range 27 May 2026 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 11:20 AM IST

    ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലും ആഘോഷങ്ങൾ

    ദോ​ഹ: ആ​ഭ്യ​ന്ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യം പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ൽ ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 4.30 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക.

    അ​ൽ ഖോ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ ബ​ർ​വ സ്പോ​ർ​ട്സ് കോം​പ്ല​ക്സി​ലും ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കു​ന്നേ​രം 4.30 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക.

    വി​വ​ധ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ബാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഷോ, ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ലാ -സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​മേ​ഹ, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, സു​ര​ക്ഷാ -ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    TAGS: gulf news qatar gulf news malayalam
    News Summary - Celebrations in the industrial area too
