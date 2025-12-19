Begin typing your search above and press return to search.
    നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഘോ​ഷം -പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ചു
    നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഘോ​ഷം -പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    ​ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ട് വി​ശ്വ​സ്ത​ത പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ൻ ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നും, പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും പാ​ത​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും ദേ​ശീ​യ ദി​നം ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച് മു​ന്നേ​റു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘നി​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഉ​യ​ർ​ച്ച, നി​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ’ എ​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ​ദേ​ശീ​യ ദി​ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ളെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​വും പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഐ​ക്യ​വും സ്നേ​ഹ​വു​മാ​ണ് ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ല്ലാ ജ​ന​ങ്ങ​ളും ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​റ​ബ് -ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ലും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ആ​ഗോ​ള സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഈ ​മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.രാ​ഷ്ട്ര​ശി​ൽ​പി ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഥാ​നി​യു​ടെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളും ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ളും പാ​ലി​ക്കു​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷ, സ​മാ​ധാ​നം, സ​മൃ​ദ്ധി, ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മ​രു​പ്പ​ച്ച​യാ​യി ഖ​ത്ത​ർ രാ​ഷ്ട്രം തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല ക​രു​ത്തു​റ്റ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ്. ഊ​ർ​ജം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ണ്ട്. രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്നാ​മ​ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യി​ലൂ​ടെ നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യു​ള്ള സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ, സ​മാ​ധാ​ന​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ​ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ത​ന്നെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ഉ​റ​ച്ച ത​ത്ത്വ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​രോ​ധ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​വ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, റു​വാ​ണ്ട​യും കോം​ഗോ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ തു​ട​ങ്ങി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    2036ലെ ​ഒ​ളി​മ്പി​ക്, പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക് ഗെ​യിം​സി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ശ്ര​മം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ​യും സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യെ​യും എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ​ഈ ​സ​മ​ഗ്ര നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ൽ, രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ത്തി​നും ഭാ​വി​ക്കും വേ​ണ്ടി കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ന​മ്മെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

