Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightപു​തു​വ​ർ​ഷം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 9:35 AM IST

    പു​തു​വ​ർ​ഷം കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാം; ‘അ​ൽ മ​ജ്‌​ലി​സ്’ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്, ഡ്രോ​ൺ ഷോ, ​ലൈ​റ്റ് ഷോ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും
    പു​തു​വ​ർ​ഷം കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാം; ‘അ​ൽ മ​ജ്‌​ലി​സ്’ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ​പു​തു​വ​ർ​ഷം കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​വു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളൊ​രു​ക്കി ലു​സൈ​ൽ ബൊ​ളെ​വാ​ഡ്.

    പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലു​സൈ​ൽ ബൊ​ളെ​വാ​ഡി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘അ​ൽ മ​ജ്‌​ലി​സ്’ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ​വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്, ഡ്രോ​ൺ ഷോ, ​ലൈ​റ്റ് ഷോ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ​മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 300 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്.​ ആ​റു മു​ത​ൽ 12 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 150 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ല. ​ആ​റു വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ർ​ജി​ൻ മെ​ഗാ സ്റ്റോ​ർ വ​ഴി ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ടി​ക്ക​റ്റ് ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ടി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ.

    കൂ​ടാ​തെ, ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണ​വും പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ നേ​ര​ത്തെ എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationnew yearQatar NewsChristmas-New Yeargulf news malayalam
    News Summary - Celebrate the New Year with family; ‘Al Majlis’ ticket sales begin
    Similar News
    Next Story
    X