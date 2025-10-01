Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Oct 2025 7:46 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 7:46 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ; യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ; യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു
    ​ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ രം​ഗ​ത്ത്. ഖ​ത്ത​ർ, തു​ർ​ക്കി​യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ട്രം​പി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​ത്.

    യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം, ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പ​ലാ​യ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ട്രം​പി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ​യും അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യു.​എ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണ്.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ക, ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മോ​ച​നം, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി പി​ൻ​മാ​റ്റം, ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം, ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

