    10 Oct 2025 10:21 AM IST
    10 Oct 2025 10:21 AM IST

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ; മ​ധ്യ​സ്ഥ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് ട്രം​പ്

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ; മ​ധ്യ​സ്ഥ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് ട്രം​പ്
    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ

    ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് അ​റ​ബ്, മു​സ് ലിം ​ലോ​ക​ത്തി​നും, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നും, അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കും പ്ര​ധാ​ന ദി​വ​സ​മാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അൽ അ​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ​

    യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ത​ട​വു​കാ​രെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

