സി.ബി.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്: എം.ഇ.എസ് സ്കൂളിന് കിരീടംtext_fields
ദോഹ: സി.ബി.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മിന്നുന്ന പ്രകടനവുമായി അബു ഹമൂർ എം.ഇ.എസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ സ്കൂൾ, ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ട്രോഫിയും സ്വന്തമാക്കി. അണ്ടർ -17, അണ്ടർ -19 ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയാണ് എം.ഇ.എസ് സ്കൂൾ കിരീടം നേടിയത്.
അണ്ടർ-17 വിഭാഗത്തിൽ നുമാൻ സയീദ്, മിത്രൻ, എൽവിൻ, എഡ്വിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ടീം സ്വർണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായ പ്രിധവ് ശ്യാം ഗോപൻ, മുഹമ്മദ് അമൻ സയീദ്, മോനിഷ് രാജ് ശേഖർ, പ്രണവ് രാജീവ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം അണ്ടർ-19 ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായി. ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലെയും മികച്ച പ്രകടനമാണ് സ്കൂളിന് ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ട്രോഫി സമ്മാനിച്ചത്.
പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിലും സ്കൂൾ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു. അണ്ടർ-14 പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ നിവേദ്യ അജി, അവന്തിക, ഹനാൻ സനീർ എന്നിവരടങ്ങിയ ടീം സിൽവർ മെഡൽ നേടി. അണ്ടർ-19 പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ജൈഷ്ണ ഓർച്ചു, അങ്കിത എന്നിവർ വെങ്കലവും കരസ്ഥമാക്കി. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച കായികതാരങ്ങൾക്കും കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനും രക്ഷിതാക്കൾക്കും എം.ഇ.എസ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലും ഗവേണിങ് ബോർഡും ആശംസകൾ അറിയിച്ചു.
വിദ്യാർഥികളുടെ അക്ഷീണമായ അച്ചടക്കത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും തെളിവാണ് ഈ വിജയമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു. രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലെ കിരീടങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ട്രോഫിയും സ്വന്തമാക്കിയത് വിദ്യാർഥികളുടെ കായിക മികവിനെയും കഠിനാധ്വാനത്തെയുമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വ്യക്തമാക്കി.
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