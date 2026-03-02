Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    സി.ബി.എസ്.ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു

    സി.ബി.എസ്.ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു
    ദോ​ഹ: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ നാ​ളെ ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന 10, 12 ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ) മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. പു​തി​യ തീ​യ​തി​ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബോ​ർ​ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ മാ​റ്റി​വ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബോ​ർ​ഡ് വീ​ണ്ടും സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യും മാ​ർ​ച്ച് 5 മു​ത​ൽ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ൾ,സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, മ​റ്റ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ര​വ​രു​ടെ സ്കൂ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും അധികൃതർ​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

