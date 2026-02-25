Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightചൂ​ണ്ട​യി​ട്ട്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Feb 2026 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 7:02 AM IST

    ചൂ​ണ്ട​യി​ട്ട് മീ​ൻ​പി​ടി​ച്ച് സ​മ്മാ​നം നേ​ടാം, മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു ​

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ർ​ച്ച് 25 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് വേ​ദി​യാ​കും
    ചൂ​ണ്ട​യി​ട്ട് മീ​ൻ​പി​ടി​ച്ച് സ​മ്മാ​നം നേ​ടാം, മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു ​
    cancel
    camera_alt

    ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട്

    ദോ​ഹ: ചൂ​ണ്ട​യി​ട്ട് മീ​ൻ​പി​ടി​ച്ച് കൈ​നി​റ​യെ സ​മ്മാ​നം നാ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി, ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഫി​ഷി​ങ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​ർ​ച്ച് 25 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് വേ​ദി​യാ​കും. ദോ​ഹ മ​റീ​ന സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ർ​ച്ച് 18 വ​രെ ദോ​ഹ മ​റൈ​ൻ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ക്ല​ബ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴം വ​രെ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു വ​രെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന് സൗ​ക​ര്യ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റു​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​മ്പ​ൻ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​റ് ല​ക്ഷം ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ക.

    മു​ൻ വ​ർ​ഷം 132 ടീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി 578 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മ​ത്സ​രം, രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മ​ത്സ​രം എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ സ്ഥാ​ന​മു​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ധു​നി​ക കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​വു​മാ​യി സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ട​യാ​ള​മാ​യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കി​ങ്ഫി​ഷി​നെ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് മ​ത്സ​രം. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:registrationwin prizeFishing competition
    News Summary - Catch fish with a hook and win prizes, Registration for the Fishing Competition has begun
    Similar News
    Next Story
    X