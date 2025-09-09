Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    9 Sept 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    9 Sept 2025 9:05 AM IST

    എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; ഇ​ന്ത്യ-​ബ്രൂ​ണെ മ​ത്സ​രം ഇന്ന്

    ഖ​ത്ത​ർ ബ​ഹ്റൈ​നെ​യും നേ​രി​ടും
    എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; ഇ​ന്ത്യ-​ബ്രൂ​ണെ മ​ത്സ​രം ഇന്ന്
    ദോ​ഹ: എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ ട്വ​ന്റി​ത്രീ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഇന്ന് ബ്രൂ​ണെ​യെ നേ​രി​ടും. ദോ​ഹ​യി​ലെ സു​ഹൈം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ഇന്നത്തേ​ത്.

    ശ​ക്ത​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ നേ​രി​ട്ട തോ​ൽ​വി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ബ്രൂ​ണെ​ക്കെ​തി​രെ ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ് ‘എ​ച്ചി’​ൽ ആ​റു പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഖ​ത്ത​റാ​ണ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്.

    മൂ​ന്നു പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്റൈ​നും ര​ണ്ടാ​മ​താ​ണ്. ഇന്ന് ഇ​ന്ത്യ ബ്രൂ​ണെ​യെ തോ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യും ഖ​ത്ത​ർ ബ​ഹ്റൈ​നോ​ട് ചെ​റി​യ മാ​ർ​ജി​നി​ൽ തോ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ ഖ​ത്ത​ർ സ​മ​നി​ല പാ​ലി​ച്ചാ​ൽ പോ​ലും ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​കും ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ. ഇ​തോ​ടെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ത്യ വ​ലി​യ ഗോ​ൾ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ ബ്രൂ​ണെ​യെ തോ​ൽ​പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. മ​റ്റു ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 23 ഗോ​ൾ വ​ഴ​ങ്ങി​യ ബ്രൂ​ണെ​ക്കെ​തി​രെ ഗോ​ള​ടി​ച്ചു കൂ​ട്ടാ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വ​നി​ര​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ടു ഗോ​ളി​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ൾ വ​ഴ​ങ്ങി ഖ​ത്ത​റി​നോ​ട് തോ​റ്റു.

    11 ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ളും ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച നാ​ലു ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രു​മാ​ണ് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം സൗ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ക. ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ചു​വ​പ്പു​കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ടു പു​റ​ത്തു​പോ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​താ​രം പ്രം​വീ​ർ ബ്രൂ​ണെ​ക്കെ​തി​രെ ക​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. മ​റ്റു​ള്ള എ​ല്ലാ ക​ളി​ക്കാ​രും പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​രാ​ണ്.

    TAGS:bruneitodayAsian CupAFC U-23 ChampionshipIndiamatch
