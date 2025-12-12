Begin typing your search above and press return to search.
    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫെ​യ​ർ

    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫെ​യ​ർ
    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫെ​യ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 

    ദോ​ഹ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഫെ​യ​ർ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഷി​ബു അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ, യു.​എ.​ഇ, ജ​ർ​മ​നി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഠ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​വേ​ശ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഭാ​വി പ​ഠ​ന​വും ക​രി​യ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഭാ​വി​യി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
