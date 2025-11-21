Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    21 Nov 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    21 Nov 2025 7:42 AM IST

    വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ കെയർ എൻ ക്യൂർ ഗ്രൂപ്; 25ാം വാർഷികാഘോഷം ഇന്ന്

    വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ കെയർ എൻ ക്യൂർ ഗ്രൂപ്; 25ാം വാർഷികാഘോഷം ഇന്ന്
    കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക്യൂ​ർ ഗ്രൂ​പ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ, ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും നേ​ടി​യ കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക്യൂ​ർ ഗ്രൂ​പ് 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    2000ൽ ​എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ച​ര​ണം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫാ​ർ​മ​സി​യാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക്യൂ​ർ ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​ന്ത്യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഫാ​ർ​മ​സി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് എ​ഫ്.​എം.​സി.​ജി ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ൻ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ, ട്രേ​ഡി​ങ്, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള മ​ൾ​ട്ടി-​ഡി​വി​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി വി​ക​സി​ച്ചു.

    ‘25 ആ​ൻ​ഡ് ബി​യോ​ണ്ട്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക്യൂ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ബി​സി​ന​സ്‌ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ, ഗു​ണ​കാം​ക്ഷി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും. വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ​ര​വ്‌, 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കെ​യ​ർ എ​ൻ ക്യൂ​റി​ന്റെ യാ​ത്ര​യെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ടീം ​വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, സ​മൂ​ഹ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കെ​യ​ർ എ​ൻ ക്യൂ​ർ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ‘ഇ​ഗ്നൈ​റ്റ് 25’ ക​ലാ-​കാ​യി​കോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വി​ൻ വി​ത്ത്‌ വെ​ൽ​നെ​സ്’ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് റി​വാ​ർ​ഡ്സ് കാ​മ്പ​യി​ൻ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി ലോ​യ​ൽ​റ്റി പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ‘റാ​ഹ റി​വാ​ർ​ഡ്സ്’, ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, ബീ​ച്ച് ശു​ചീ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞം, പ്ര​തി​രോ​ധ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 65ല​ധി​കം ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളും ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​വു​മു​ള്ള കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക്യൂ​ർ ഗ്രൂ​പ് ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ശൃം​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ച​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് പു​തി​യ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​വും ന​ട​ത്തു​ന്നു.

    ഈ ​നേ​ട്ടം കെ​യ​ർ എ​ൻ ക്യൂ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ബി​സി​ന​സ്‌ പാ​ർ​ട്ണ​ർ​മാ​ർ, ഗു​ണ​കാം​ക്ഷി​ക​ൾ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടേ​തു​മാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റേ​യും പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും പാ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഹ​സ​നു​ൽ ബ​ന്ന, ഷാ​ന അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ഉ​സാ​മ പ​യ​നാ​ട്ട്, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ജീ​ബ് കൊ​ട​ക്കാ​ട്ട്, സി.​എ​ഫ്.​ഒ നി​ഹാ​ർ മൊ​ഹ​പ​ത്ര, ഹൈ​ഡ്രോ​കെ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലീം, കെ​യ​ർ​കോം ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ്സി​ൻ മ​ര​ക്കാ​ർ, അ​ൽ​ഗാ​ലി​യ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ബ​സ്സാം റ​ഫീ​ഖ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ ചേ​ലാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

