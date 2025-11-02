Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 11:47 AM IST

    കെ​യ​ർ എ​ൻ​ക്യു​അർ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം; ര​ക്ത​ദാ​ന-​അ​വ​യ​വ​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ

    കെ​യ​ർ എ​ൻ​ക്യു​അർ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം; ര​ക്ത​ദാ​ന-​അ​വ​യ​വ​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ
    കെ​യ​ർ എ​ൻ ക്യു​അർ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന -അ​വ​യ​വ​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ‘ന​മ്മു​ടെ ര​ക്തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാം, എ​ന്നാ​ൽ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല -ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ കെ​യ​ർ എ​ൻ​ക്യു​അർ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് 25ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ക്ത​ദാ​ന-​അ​വ​യ​വ​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സോ​ഷ്യ​ൽ റെ​സ്പോ​ൺ​സി​ബി​ലി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ 150 പേ​ർ, എ​ച്ച്.​എം.​സി ഡെ​സ്കി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ൽ​നി​ന്ന് 75 പേ​ർ ര​ക്തം ദാ​നം​ചെ​യ്തു. 61 പേ​ർ അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സ​മ്മ​ത​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ജീ​വി​തം ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടെ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സാ​ധ്യ​മാ​വു​ന്ന​ത് ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന സാ​മൂ​ഹ്യ ബാ​ധ്യ​ത കെ​യ​ർ എ​ൻ​ക്യു​അർ മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത രീ​തി​യി​ൽ ചെ​യ്തു​വ​രാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് കെ​യ​ർ എ​ൻ​ക്യു​അർ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക​മ്പ​നി​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും എ​പ്പോ​ഴും താ​ൽ​പ​ര്യ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വു​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ക​മ്പ​നി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​സാ​മ പാ​യ​നാ​ട്ട്, ഹൈ​ഡ്രോ​കെ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലിം​ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Qatar Newsblood donationAnnual Celebrationgulf news malayalam
    X