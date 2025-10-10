Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 9:57 AM IST

    കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക്യു​യ​ർ വേ​ൾ​ഡ് ക്ലീ​ൻ​അ​പ് ഡേ

    കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക്യു​യ​ർ വേ​ൾ​ഡ് ക്ലീ​ൻ​അ​പ് ഡേ
    കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക്യു​യ​ർ 25ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി

    സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സ​ഫ്‍ലി​യ ദ്വീ​പ് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക്യു​യ​ർ 25ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വേ​ൾ​ഡ് ക്ലീ​ൻ​അ​പ് ഡേ 2025 ​അ​ൽ സ​ഫ്‍ലി​യ ദ്വീ​പ് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി ആ​ച​രി​ച്ചു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും സു​സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക്യു​യ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​ത്. ശു​ചി​ത്വ​ബോ​ധം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    പൊ​തു​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് പ​ര​മാ​വ​ധി പാ​ലി​ക്കാ​നാ​ണ് ഓ​രോ പൗ​ര​നും ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ശു​ചി​ത്വ​ബോ​ധം എ​ല്ലാ​വ​രി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഇ​ത്ത​രം ക്ലീ​നി​ങ് കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക്യു​യ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​സാ​മ പാ​യ​നാ​ട്ട്, ഷാ​ന അ​ബ്‌​ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ജീ​ബ് കൊ​ട​ക്കാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

