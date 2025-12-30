Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​റി​ന്റെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 11:55 AM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക സൗ​ന്ദ​ര്യം കാ​മ​റ​ക്ക​ണ്ണി​ലാ​ക്കാം; വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​നി​റ​യെ സ​മ്മാ​നം നേ​ടാം

    text_fields
    bookmark_border
    • ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി അ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി 2026 ജ​നു​വ​രി 15
    • വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​കെ 24 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം സ​മ്മാ​നം
    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക സൗ​ന്ദ​ര്യം കാ​മ​റ​ക്ക​ണ്ണി​ലാ​ക്കാം; വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​നി​റ​യെ സ​മ്മാ​നം നേ​ടാം
    cancel

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​നോ​​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ർ​ഷി​ക സൗ​ന്ദ​ര്യം കാ​മ​റ​ക്ക​ണ്ണി​ലാ​ക്കി, ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​നം നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ങ്ക് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ‘ലെ​ൻ​സ് ഓ​ഫ് ഖ​ത്ത​രി അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​കെ ഒ​രു ല​ക്ഷം ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ അ​ഥ​വാ 24 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.

    പ​ഴം -പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി, അ​ക്വാ​ക​ൾ​ച്ച​ർ, സു​സ്ഥി​ര കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ൾ, കൃ​ഷി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. 30,000 റി​യാ​ൽ ആ​ണ് ​ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം. ​ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം: 20,000 റി​യാ​ൽ, ​മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം: 15,000 റി​യാ​ൽ. ​നാ​ല് മു​ത​ൽ പ​ത്ത് വ​രെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 5,000 റി​യാ​ൽ വീ​തം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.

    പ​തി​മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ-​അ​​ഗ്രി​ടെ​ക് 2026ന്റെ ​ഭാ​​ഗ​മാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നൂ​ത​ന​ത്വ​വും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും കാ​മ​റ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ​ക​ർ​ത്തി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​ർ​ക്കും വി​ഷ്വ​ൽ സ്റ്റോ​റി ടെ​ല്ല​ർ​മാ​ർ​ക്കും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം.

    ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും ആ​ധു​നി​ക ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കാ​നാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2026 ജ​നു​വ​രി 15 വ​രെ​യാ​ണ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി അ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 11ന് ​വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. വി​ജ​യി​ച്ച ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ എ​ക്സ്ബി​ഷ​നി​ൽ (അ​​ഗ്രി​ടെ​ക് 2026) പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ള​ർ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​പ്പ്, ലോ​ഗോ, ഫ്രെ​യിം എ​ന്നി​വ പാ​ടി​ല്ല. കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 300 ഡി.​പി.​ഐ റെ​സ​ല്യൂ​ഷ​നും 3,000 പി​ക്സ​ൽ വ​ലി​പ്പ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ക്രോ​പ്പി​ങ്, ലൈ​റ്റി​ങ് ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന എ​ഡി​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ.

    ​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ PRD@mm.gov.qa എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ അ​യ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ക്രി​യാ​ത്മ​ക​വും യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ​വു​മാ​യ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Capture the agricultural beauty of Qatar; winners can win cash prizes
    Similar News
    Next Story
    X