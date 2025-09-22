Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 6:30 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 6:30 PM IST

    എയർ കാർ​ഗോ വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

    രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവാണ് ഖത്തർ കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത്
    എയർ കാർ​ഗോ വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കഞ്ചാവ് പിടികൂടി
    ദോഹ: എയർ കാർ​ഗോ വഴി രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവ് ശേഖരം പിടികൂടി ഖത്തർ കസ്റ്റംസ്. കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് സംശയം തോന്നിയ പാഴ്സൽ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ജിപ്സംകൊണ്ടുള്ള അലങ്കാര വസ്തുവിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ ലഹരിവസ്തു കണ്ടെത്തിയത്.

    അലങ്കാര ഉൽപന്നങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നാല് പാക്കറ്റുകളിലായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഇവ കണ്ടെത്തിയത്. എയർ കാർ​ഗോ മുഖേനയെത്തിയ പാഴ്സലിലായിരുന്നു ലഹരി വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

    ​കള്ളക്കടത്തിനും കസ്റ്റംസ് നിയമലംഘനങ്ങൾക്കും എതിരായ 'കാഫിഹ്' കാമ്പയിന് പിന്തുണ നൽകാൻ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 16500 എന്ന നമ്പറിലൂടെയോ kafih@customs.gov.qa ഇമെയിൽ വഴിയോ രഹസ്യമായി വിവരങ്ങൾ കൈമാറാവുന്നതാണ്.

    TAGS:seizedQatar Newscannabisgulf news malayalam
