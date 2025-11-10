Begin typing your search above and press return to search.
    കാ​ൻ​സ​ർ ഇ​രു​ളും വെ​ളി​ച്ച​വും; ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച

    വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ
    വി.​പി. ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (ഫോ​ക്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ൻ​സ​ർ ഇ​രു​ളും വെ​ളി​ച്ച​വും എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത ഓ​ങ്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​വി.​പി. ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മു​ത​ൽ ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കാ​ൻ​സ​ർ എ​ന്ന മ​ഹാ​വ്യാ​ധി​യെ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാം, അ​തി​ജീ​വി​ക്കാം എ​ന്നു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള ഡോ​ക്ട​റു​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കും. ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​മാ​യും ന​ഴ്സു​മാ​രു​മാ​യു​ള്ള ഡോ​ക്ട​റു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര പ​രി​പാ​ടി സ​ദ​സ്സി​ന് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്ര​ദ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഫി​ലി​പ്പ് മ​മ്പാ​ടി​നെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ഫോ​ക് ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ നോ ​ഡ്ര​ഗ്സ് പ​രി​പാ​ടി ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

