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    Qatar
    Posted On
    date_range 4 July 2026 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 1:52 PM IST

    പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് വി​മു​ക്ത പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കാ​യി ആ​ഹ്വാ​നം; വ​ക്ര ബീ​ച്ചി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം

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    പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് വി​മു​ക്ത പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കാ​യി ആ​ഹ്വാ​നം; വ​ക്ര ബീ​ച്ചി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം
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    ദോ​ഹ: പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​സ്ഥി​തി-​കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​ച​രി​ച്ച ‘അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗ് വി​മു​ക്ത ദി​ന’​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഖ​ത്ത​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ക്ര ബീ​ച്ചി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​ബ്ലി​ക് ക്ലീ​ൻ​ലി​ന​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി വാ​ർ​ഷി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലും പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി വ​ലി​ച്ചെ​റി​യാ​തെ നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്നെ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗു​ക​ൾ കാ​റ്റി​ലും തി​ര​മാ​ല​ക​ളി​ലും പെ​ട്ട് ദൂ​ര​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കു​ക​യും, ഇ​ത് ക​ട​ൽ ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​വ പ്ര​കൃ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ല​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന ബ​ദ​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, മാ​ലി​ന്യം പ​ട​ർ​ന്ന ശേ​ഷം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ന​ല്ല​ത് അ​ത് ത​ട​യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഫ​ർ​ഹൂ​ദ് അ​ൽ ഹ​ജ്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ്യ​ക്തി​ക​ളും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ സം​ഘാ​ട​ക​രും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:qatar​Ministry of MunicipalityWakrah Beach
    News Summary - Call for a plastic-free environment; Ministry of Municipality conducts cleanup drive at Wakra Beach
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