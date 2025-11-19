Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 9:03 AM IST

    ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കാൻ ഗ്രാൻഡ് മാളിൽ കേക്ക് മിക്സിങ്

    ക്രി​സ്മ​സി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കേ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ൽ കേ​ക്ക് മി​ക്സി​ങ്ങി​നി​ടെ

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് കേ​ക്ക് മി​ക്സി​ങ് ന​ട​ത്തി. ക്രി​സ്മ​സി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കേ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ​യും ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് കേ​ക്ക് മി​ക്സി​ങ്.

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ണി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫ്ര​ഷ് ബേ​ക്ക​റി​യി​ലാ​ണ് 1000 കി​ലോ കേ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മി​ക്സി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഉ​ണ​ക്ക മു​ന്തി​രി, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, ചെ​റി, പ​പ്പാ​യ, അ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പ്, ഇ​ഞ്ചി, ഗ​രം​മ​സാ​ല, ഓ​റ​ഞ്ച്, ലെ​മ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ചേ​രു​വ​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്താ​ണ് രു​ചി​ക​ര​മാ​യ കേ​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സി.​ഇ.​ഒ ശ​രീ​ഫ് ബി.​സി, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു കേ​ക്ക് മി​ക്സി​ങ്. മ​റ്റു മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​ക​ളും സീ​നി​യ​ർ സ്റ്റാ​ഫു​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ ഫ്ലേ​വ​റു​ക​ളി​ലു​ള്ള രു​ചി​ക​ര​മാ​യ കേ​ക്കു​ക​ൾ മി​ക​ച്ച വി​ല​യി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Christmasgrand mallCake Mixing
