കരട് രൂപത്തിന് മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം; ഓസോൺ പാളി ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ നിരോധനംtext_fields
ദോഹ: ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണത്തിനും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിക്കുന്നതിനായി പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം തയാറാക്കിയ രണ്ട് കരട് രൂപങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം. പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്.
കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറക്കുക, ഓസോൺ പാളിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുക, അന്താരാഷ്ട്ര പാരിസ്ഥിതിക കരാറുകൾ പാലിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഖത്തർ നാഷണൽ വിഷൻ 2030ന് അനുസൃതമായി സുസ്ഥിര വികസനം കൈവരിക്കുന്നതിനായാണ് പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം കരട് തിരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തുടർന്ന് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മന്ത്രിസഭാ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും വിവിധ കരാറുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു.
ഖത്തറും ഹോങ്കോങ് പ്രത്യേക ഭരണപ്രദേശവും തമ്മിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള കരാർ, മാലിയുമായുള്ള വ്യോമയാന സേവന കരാർ, ഖത്തറിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോയും ഈജിപ്തിലെ സെൻട്രൽ ഓഡിറ്റിങ് ഓർഗനൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിനായുള്ള ധാരണാപത്രം എന്നിവക്കും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register