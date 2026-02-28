Begin typing your search above and press return to search.
    കരട് രൂപത്തിന് മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം; ഓ​സോ​ൺ പാ​ളി ശോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​രോ​ധ​നം

    കരട് രൂപത്തിന് മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം; ഓ​സോ​ൺ പാ​ളി ശോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​രോ​ധ​നം
    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ

    അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗം

    ദോ​ഹ: ഓ​സോ​ൺ പാ​ളി​യു​ടെ ശോ​ഷ​ണ​ത്തി​നും ഹ​രി​ത​ഗൃ​ഹ വാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ര​ണ്ട് ക​ര​ട് രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ അം​ഗീ​കാ​രം. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​മാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    കാ​ർ​ബ​ൺ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം കു​റ​ക്കു​ക, ഓ​സോ​ൺ പാ​ളി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ക​രാ​റു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ര​ട് തി​രു​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഖ​ത്ത​റും ഹോ​ങ്കോ​ങ് പ്ര​ത്യേ​ക ഭ​ര​ണ​പ്ര​ദേ​ശ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ക​രാ​ർ, മാ​ലി​യു​മാ​യു​ള്ള വ്യോ​മ​യാ​ന സേ​വ​ന ക​രാ​ർ, ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ​യും ഈ​ജി​പ്തി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഓ​ഡി​റ്റി​ങ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം എ​ന്നി​വ​ക്കും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    TAGS:ozone layerQatar NewsCabinet approvegulf news malayalam
    News Summary - Cabinet approves draft; ban on products that cause ozone layer depletion
