Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    4 Oct 2025 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 1:53 PM IST

    സി.​കെ. മേ​നോ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    memorial
    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി.​കെ മേ​നോ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യാ​യ ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ഡ്വ. സി.​കെ മേ​നോ​ൻ ആ​റാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക അ​നു​സ്മ​ര​ണ ദി​നം ടി.​എ.​സി ഖ​ത്ത​ർ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ഷ്ണു ജ​യ​റാം ദേ​വി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സി.​കെ. മേ​നോ​ന്റെ മ​ക​ളും ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ അ​ഡ്‌​മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ അ​ഞ്ജ​ന, ടി.​എ.​സി എം.​ഡി മു​ഹ്‌​സി​ൻ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എ​സ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ സ​ർ​വി​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വി.​കെ സ​ലിം, ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ, ലീ​ഗ​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ അ​ഡ്വ. ജാ​ഫ​ർ​ഖാ​ൻ, ഫ​സ്റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, കാ​രു​ണ്യം പ​ദ്ധ​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ മ​ച്ചാ​ട്, വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ രേ​ഖ പ്ര​മോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റാ​ഫി സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​മോ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

