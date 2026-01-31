Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightബജറ്റ് നിരാശജനകം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 1:22 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 1:22 PM IST

    ബജറ്റ് നിരാശജനകം -കെ.വി ബോബൻ

    text_fields
    bookmark_border
    doha
    cancel
    Listen to this Article

    ദോഹ: കേരളാ ബജറ്റ് നിരാശാജനകവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ഗിമ്മിക്ക് മാത്രമാണെന്നും ഇൻകാസ് ഖത്തർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.വി. ബോബൻ. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചവയെല്ലാം, ഇപ്പോഴും പ്രഖ്യാപനമായിത്തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ആശാവർക്കർമാർ ദിവസങ്ങളോളം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സഹനസമരം ചെയ്തിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഓണറേറിയം വർധിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം മാത്രമാണ്.

    പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബജറ്റ് തീർത്തും നിരാശാജനകമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൾഫ് പര്യടനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിക്കുപോലും ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തുകയോ പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല, നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ തുക മാത്രമാണ് വകയിരിത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ജി.ഡി.പിയുടെ വലിയൊരു ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളോടുള്ള അവഗണ തികച്ചും പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsdisappointingKerala Budget 2026
    News Summary - Budget is disappointing - K.V. Boban
    Similar News
    Next Story
    X