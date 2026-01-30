Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Jan 2026 3:02 PM IST
    ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    ദോ​ഹ: സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വേ​ണ്ട വി​ധം പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ട​ങ്ങി വ​ര​വി​നെ കു​റി​ച്ച് ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ട​ങ്ങി വ​രു​ന്ന​വ​രെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ ഇ​തി​നാ​യി നീ​ക്കി വെ​ച്ച​താ​ക​ട്ടെ നി​ല​വി​ലെ നോ​ർ​ക്ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ തു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ്‌. സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ട​വ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മി​ല്ല. ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ആ​ക​ര്‍ശ​ക​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു പ​രാ​മ​ര്‍ശ​വും ഇ​ല്ലെ​ന്ന​തും വ​ർ​ധ​ന​വോ മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ഗ​ണ​ന​യു​ടെ ആ​ഴം കൂ​ട്ടു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ തു​ക മാ​റ്റി വെ​ക്കു​ക​മാ​ത്ര​മാ​ണ് പു​തി​യ ബ​ജ​റ്റ് ചെ​യ്‍തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഏ​തൊ​രു കേ​ര​ളീ​യ​നെ​യും പോ​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ല വ​ർ​ധ​ന​വി​നെ ചെ​റു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യും ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഇ​ല്ല. സം​സ്ഥാ​നം അ​തീ​വ ഗു​രു​ത​ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മു​ള്ള ബ​ജ​റ്റി​നെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ബ​ജ​റ്റ് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ണി​ല്‍ പൊ​ടി​യി​ട​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് വി​ല​യി​രു​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​നീ​സ് മാ​ള, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, ല​ത കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - Budget does not consider needs of migrants - Migrant Welfare
