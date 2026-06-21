ബജറ്റ് വികസനോന്മുഖം -ഐ.സി.എഫ്

ബജറ്റ് വികസനോന്മുഖം -ഐ.സി.എഫ്text_fields
ദോഹ: സംസ്ഥാന ബജറ്റ് സാമൂഹിക ക്ഷേമവും വികസനവും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് ഇന്ത്യന് കള്ച്ചറല് ഫൗണ്ടേഷന് (ഐ.സി.എഫ്) വിലയിരുത്തി. എന്നാല് കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന പ്രവാസി സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് വ്യക്തതയും വ്യാപ്തിയും ആവശ്യമുണ്ട്.
ബജറ്റില് പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനും നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംവിധാനങ്ങള്ക്കും കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പ്രവാസി ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിപുലീകരണം, തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികള്ക്കായുള്ള തൊഴില്, സംരംഭകത്വ സഹായ പദ്ധതികള്, പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷ, വിദ്യാര്ഥികള്ക്കായുള്ള പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ പിന്തുണ, ആരോഗ്യ ഇന്ഷ്വറന്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് കൂടുതല് പ്രഖ്യാപനങ്ങള് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
അതോടൊപ്പം പ്രവാസി നിക്ഷേപങ്ങള് കേരളത്തിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കാനുള്ള ഏകജാലക സംവിധാനം, പ്രവാസി സംരംഭങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രോത്സാഹന പാക്കേജുകള്, ചെറുകിട- ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളില് പ്രവാസി പങ്കാളിത്തം വര്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികള് എന്നിവ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഐ .സി.എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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