Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​ഫ്​​ഗാ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​...
    Qatar
    Posted On
    21 Sept 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    21 Sept 2025 9:11 AM IST

    അ​ഫ്​​ഗാ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ മോ​ച​നം, ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് ബ്രി​ട്ട​ൻ

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ര​ണ്ട്​ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പൗ​ര​ന്മാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    അ​ഫ്​​ഗാ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ മോ​ച​നം, ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് ബ്രി​ട്ട​ൻ
    ദോ​ഹ: അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പൗ​ര​ന്മാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ​ങ്കി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് ബ്രി​ട്ട​ൻ.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പൗ​ര​ന്മാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​ന് ആ​ദ​ര​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കീ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ, വ​ള​രെ​ക്കാ​ല​മാ​യി കാ​ത്തി​രു​ന്ന ഈ ​വാ​ർ​ത്ത അ​വ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലൂ​ടെ പൗ​ര​ന്മാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ച്ച​തി​ൽ ​ബ്രി​ട്ട​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു മ​ന്ത്രി ഹ​മീ​ഷ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ​യും മ​റ്റു സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ൽ ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട യു.​കെ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ പീ​റ്റ​ർ റി​നോ​ൾ​ഡ്സി​നെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ബാ​ർ​ബി റി​നോ​ൾ​ഡ്സി​നെ​യും മോ​ചി​പ്പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും അ​വ​ർ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യും ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​വ​ർ പി​ന്നീ​ട് ല​ണ്ട​നി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കും. മോ​ച​ന​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ യു.​കെ​യും അ​ഫ്​​ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലെ കാ​വ​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ്​ അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​നു​ഷ്യാ​ന്ത​സ്സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ജീ​വ​ൻ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യും മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ എ​പ്പോ​ഴും മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

